Galatasaray Çağdaş Faktoring, Turgutlu deplasmanında 102-41'lik skorla kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 102-41 mağlup etti. İlk periyodu 31-2, devreyi 58-19 önde geçen Galatasaray, üçüncü periyodu 81-24 önde tamamlayarak farklı galibiyet aldı.
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Yarkın Keskin, Benhür İrcel, Ada Atlayan
Turgutlu Belediyespor: Ferda Yıldız, Melike Yalçınkaya 10, Hatice Öztosun 4, Dilara Tongar 2, Ronahi Kıran 3, Şenay Zeybek 2, Yaren Pala, Selin Temiz, Nihan Dabakoğlu 15, Nebahat Arğun 5
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Howard 10, Sevgi Uzun 4, Derin Erdoğan 8, Salaün 18, Juhasz 10, Şevval Akalan 12, Gökşen Fıtık 5, Sude Yılmaz 8, Elif Bayram 4, Yaren Düzcü 8, Hof 15
1.? ?Periyot: 2-31
Devre: 19-58
3.? ?Periyot: 24-81
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 102-41 mağlup etti.
Kaynak: AA
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