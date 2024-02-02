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Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i transfer etti

Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier\'i transfer etti

Galatasaray, transfer döneminin son gününde Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ve Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Vinicius ve Aurier, takımın hücum ve savunma hattına önemli katkı sağlayacak isimler olarak görülüyor.

02.02.2024 19:35
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Galatasaray, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA

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