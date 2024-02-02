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Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna kattı

Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier\'i kadrosuna kattı

Galatasaray, 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna dahil etti. Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, her iki futbolcu da Galatasaray'ın oyuncu kadrosunda yer alacak.

02.02.2024 19:45
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Galatasaray, 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, iki futbolcu da sarı-kırmızlıların oyuncu kadrosunda yer aldı.

Kaynak: AA

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