Galatasaray Rizespor Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.