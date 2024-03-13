Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yaptıkları maç sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sarı-kırmızılı taraftar Selçuk Tuncer'in vefat ettiğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Selçuk Tuncer'in karşılaşmanın devre arasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Taraftarımız Selçuk Tuncer'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, yarın Alanya Gürses Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının devre arasında rahatsızlanan taraftar vefat etti - Son Dakika
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