Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı - Son Dakika
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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırladığı maçı kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti ve o günden bu yana oynadığı 32 lig maçında sadece 2 beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 15 maçtan da 3 puan çıkardı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.

08.03.2024 22:13  Güncelleme: 22:17
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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 32 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu müsabakayla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Ligde sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 32 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 15 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı - Son Dakika
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