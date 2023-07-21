Galatasaray Cedric Bakambu'yu transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray Cedric Bakambu'yu transfer etti

21.07.2023 20:38

Galatasaray, yeni sezona güçlü bir kadro kurmak için Cedric Bakambu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, transferi tamamlamak için Hollanda'ya gitti. Al Nassr ve Bakambu arasındaki fesih konusu çözüldü ve 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Yeni sezon için sağlam bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Cedric Bakambu ile anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün İstanbul'a gelmesi an meselesi.

ERDEN TİMUR TRANSFERİ BİTİRDİ

Sarı kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelip bu transferi bitirmek için özel uçakla Amsterdam'a gitti. Timur, yıldız futbolcuyu Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna etti.

İMZAYI ATMASI AN MESELESİ

Galatasaray'ın devreye girmesiyle birlikte Al Nassr ve Bakambu'nun fesih konusu çözüldü. Başarılı futbolcunun sarı-kırmızılılara katılması için engel kalmadı. 32 yaşındaki yıldız, takımın Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında da sahadaki yerini alacak.

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Cedric Bakambu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Cedric Bakambu'yu transfer etti - Son Dakika
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