Galatasaray, Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarını yalanladı

Paris'te yaşayan iş insanı Cem Uzan'ın Galatasaray'a sponsor olacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp konuya ilişkin açıklama yaptı.
Galatasaray'dan Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır." denildi.
Açıklamanın devamında yer alan, "Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır." ifadeleri dikkat çekti.
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