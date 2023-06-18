Galatasaray, Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Galatasaray, Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarını yalanladı

18.06.2023 20:44

Paris'te yaşayan iş insanı Cem Uzan'ın Galatasaray'a sponsor olacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti ve tüm sponsorluk görüşmelerinin yetkili bir komite tarafından yürütüldüğünü söyledi. Kulüp, amacının Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmak olduğunu vurguladı.

Paris'te yaşayan iş insanı Cem Uzan'ın Galatasaray'a sponsor olacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp konuya ilişkin açıklama yaptı.

GALATASARAY İDDİAYI YALANLADI

Galatasaray'dan Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır." denildi.

"AMACIMIZ GALATASARAY'A YAKIŞAN SPONSORLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK"

Açıklamanın devamında yer alan, "Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır." ifadeleri dikkat çekti.

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