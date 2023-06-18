Galatasaray, Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarını yalanladı

Paris'te yaşayan iş insanı Cem Uzan'ın Galatasaray'a sponsor olacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp konuya ilişkin açıklama yaptı.

GALATASARAY İDDİAYI YALANLADI

Galatasaray'dan Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır." denildi.

"AMACIMIZ GALATASARAY'A YAKIŞAN SPONSORLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK"

Açıklamanın devamında yer alan, "Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır." ifadeleri dikkat çekti.