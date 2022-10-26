Galatasaray'ın hakem Ali Palabıyık'a tepkisi devam ediyor! İşte GS TV'de yayınlanan o haber - Son Dakika
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Galatasaray'ın hakem Ali Palabıyık'a tepkisi devam ediyor! İşte GS TV'de yayınlanan o haber

26.10.2022 19:31

Galatasaray cephesinin Alanyaspor mücadelesinde düdük çalan Ali Palabıyık'a tepkisi sürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak GS TV'de "Ali Palabıyık Rezaleti" başlığıyla yayınlanan haberde tecrübeli hakemin yönettiği Galatasaray maçlarındaki tartışmalı kararları tekrar hatırlattı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı cephede mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a büyük tepki gösterilirken, GS TV'de deneyimli hakemi hedef alan bir haber yayınlandı.

PALABIYIK'IN DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Galatasaray'da Alanyaspor maçı sonrası Başka Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk yaptığı açıklamalarla hakem Ali Palabıyık'ı hedef almıştı. Sarı-kırmızılılar son olarak GS TV'de "Ali Palabıyık Rezaleti" başlığıyla yayınlanan haberde deneyimli hakemin geçmiş Galatasaray maçında verdiği tartışmalı kararları kamuoyuna hatırlattı.

GS TV'de yayınlanan haberde örnek gösterilen maçlar şöyle:

Galatasaray, Ali Palabıyık'ın peşini bırakmıyor! Herkes GS TV'de yayınlanan haberi konuşuyor
Galatasaray, Ali Palabıyık'ın peşini bırakmıyor! Herkes GS TV'de yayınlanan haberi konuşuyor
Galatasaray, Ali Palabıyık'ın peşini bırakmıyor! Herkes GS TV'de yayınlanan haberi konuşuyor
Galatasaray, Ali Palabıyık'ın peşini bırakmıyor! Herkes GS TV'de yayınlanan haberi konuşuyor
Galatasaray, Ali Palabıyık'ın peşini bırakmıyor! Herkes GS TV'de yayınlanan haberi konuşuyor
Galatasaray, Ali Palabıyık'ın peşini bırakmıyor! Herkes GS TV'de yayınlanan haberi konuşuyor
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Ali Palabıyık, Dursun Özbek, Erden Timur, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın hakem Ali Palabıyık'a tepkisi devam ediyor! İşte GS TV'de yayınlanan o haber - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın hakem Ali Palabıyık'a tepkisi devam ediyor! İşte GS TV'de yayınlanan o haber - Son Dakika
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