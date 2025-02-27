Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi

Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi

Galatasaray, Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıktı.

27.02.2025 21:32
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Galatasaray, Konyaspor ile berabere kaldı ve Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nu ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında evinde Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 0-0 berabere ayrıldı ve puanını 5'e çıkardı. Grubun diğer mücadelesinde de Başakşehir deplasmanda Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray ile Başakşehir'in genel averaj, attıkları gol ve galibiyet sayılarının eşit olmasından dolayı iki takımın disiplin puanlarına bakıldı ve sarı-kırmızılılar daha az disiplin puanına sahip olduğu için C Grubu'nu ikinci olarak tamamlayarak, çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, kupada ilk haftada Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalırken, ikinci haftada da deplasmanda Boluspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmişti.

Konyaspor ise C Grubu'nda puanını 7 yaptı ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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