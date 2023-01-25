Galatasaray Chelsea'nin genç yıldızını istiyor! Transfer için efsane futbolcuyu devreye sokacaklar

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Haris Seferovic'i gözden çıkaran Galatasaray, İsviçreli futbolcunun yerini 20 yaşındaki David Datro Fofana ile doldurabilir. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yönetimden Chelsea'nin genç yeteneğinin transfer edilmesini talep etti.

OKAN BURUK, FOFANA'YI İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'da kritik bir transfer zirvesi gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Erden Timur ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı görüşmede Chelsea forması giyen 20 yaşındaki santrfor David Datro Fofana'nın transfer edilmesini istedi.

"OYUN SİSTEMİMİZE EN UYGUN YETENEK"

Buruk, Timur ile yaptığı görüşmede Fofana için, "Oyun sistemimize en uygun yetenek" dedi. Deneyimli hoca kiralık ya da değil Fildişi Sahilli futbolcunun mutlaka transfer edilmesi gerektiğini belirtti.

DROGBA DEVREYE SOKULACAK

Fofana'yı tecrübe kazanması için kiralamaya bakan Chelsea'nin planları arasında 20 yaşındaki futbolcuyu Süper Lig'e yollamak bulunmuyor. Ancak sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli eski futbolcusu Didier Drogba'yı devreye sokarak genç yıldıza imza attırmayı hedefliyor.