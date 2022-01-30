Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu

Süper Lig'de kötü günlerden geçen Galatasaray, takımı şaha kaldıracak transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'in ardından Fiorentina forması giyen Erick Pulgar'ı da renklerine bağladı.
A Spor'un haberine göre, Galatasarayorta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın kiralık transferi için Fiorentina ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulübün transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
Şilili orta saha bu sezon Fiorentina formasıyla 8 resmi maçta forma giyerken, takıma 1 asist katkısı yaptı.
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