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Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu - Son Dakika

Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu

30.01.2022 21:57

Galatasaray, Şilili orta saha Erick Pulgar'ın kiralık transferi için Fiorentina'yla anlaşmaya vardı. Merkez orta saha ve önlibero mevkilerinde görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa bir süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Süper Lig'de kötü günlerden geçen Galatasaray, takımı şaha kaldıracak transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'in ardından Fiorentina forması giyen Erick Pulgar'ı da renklerine bağladı.

FIORENTINA'YLA ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre, Galatasarayorta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın kiralık transferi için Fiorentina ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulübün transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu

BU SEZON 8 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Şilili orta saha bu sezon Fiorentina formasıyla 8 resmi maçta forma giyerken, takıma 1 asist katkısı yaptı.

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Spor Toto Süper Lig, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu - Son Dakika
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