Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 23 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 23 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda dün GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde lig maçı hazırlıkları için antrenmana çıktı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA

Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar

Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak