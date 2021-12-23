Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınmayla başlayan Galatasaraylı futbolcular, daha sonra pas çalışmaları yaptı.
Sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynayan sarı-kırmızılı ekip, soğuma hareketleriyle günü tamamladı.
Tedavileri devam eden Fernando Muslera ve Christian Luyindama idmana çıkmazken, Sacha Boey, özel programına uygun olarak takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılılar Antalyaspor maçının son çalışmasını yarın yapacak.
Kaynak: AA
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