Galatasaray\'da Batshuayi\'yi yıkan gelişme

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Elinde Icardi, Osimhen ve Batshuayi gibi yıldızları olmasına rağmen forvet hattını daha fazla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avusturyalı yıldıza talip oldu.

BEKLENMEDİK GELİŞME

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen tecrübeli yıldız futbolcu Marko Arnautovic'i transfer listesine aldı. 35 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunun transferi için temsilcisiyle temasa geçildi. Arnautovic, sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varırsa Batshuayi takımdan ayrılabilir.

ARNAUTOVIC PERFORMANSI

Arnautovic, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 34 resmi maçta forma giydi ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun Inter ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Avusturya Milli Takımı formasını da 120 kez giyen futbolcu 39 gol attı.