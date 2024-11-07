Galatasaray'da Batshuayi'yi yıkan gelişme - Son Dakika
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Galatasaray'da Batshuayi'yi yıkan gelişme

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Galatasaray, forvet hattını daha da güçlendirmek adına Avusturyalı yıldız futbolcu Marko Arnautovic'i transfer listesine ekledi. İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli hücum oyuncusu için temsilcisiyle temasa geçildi. Arnautovic, sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varırsa Batshuayi formayı unutabilir.

07.11.2024 11:15
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Elinde Icardi, Osimhen ve Batshuayi gibi yıldızları olmasına rağmen forvet hattını daha fazla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avusturyalı yıldıza talip oldu.

BEKLENMEDİK GELİŞME

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen tecrübeli yıldız futbolcu Marko Arnautovic'i transfer listesine aldı. 35 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunun transferi için temsilcisiyle temasa geçildi. Arnautovic, sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varırsa Batshuayi takımdan ayrılabilir.

ARNAUTOVIC PERFORMANSI

Arnautovic, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 34 resmi maçta forma giydi ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun Inter ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Avusturya Milli Takımı formasını da 120 kez giyen futbolcu 39 gol attı.

Galatasaray\'da Batshuayi\'yi yıkan gelişme

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    maç günü kaotik haberlere gerek yok bugün günlerden Galatasaray bu gün günlerden Fenerbahçe vurduğunuz gol olsun Beşiktaş yanınızda istanbul united burada 18 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    çok şükür bugün tineri az çekmiş. 1 3 Yanıtla
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