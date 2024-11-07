Elinde Icardi, Osimhen ve Batshuayi gibi yıldızları olmasına rağmen forvet hattını daha fazla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avusturyalı yıldıza talip oldu.
Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen tecrübeli yıldız futbolcu Marko Arnautovic'i transfer listesine aldı. 35 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunun transferi için temsilcisiyle temasa geçildi. Arnautovic, sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varırsa Batshuayi takımdan ayrılabilir.
Arnautovic, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 34 resmi maçta forma giydi ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun Inter ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Avusturya Milli Takımı formasını da 120 kez giyen futbolcu 39 gol attı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Batshuayi'yi yıkan gelişme - Son Dakika
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