Galatasaray'da Bütçe Toplantısı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan bütçe toplantısında yaptıkları ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ile devam eden projeler Galatasaray Adası, RAMS Park yenileme projesi, Aslantepe Vadisi ile Kemerburgaz Kadın Futbol ve Akademi Tesisleri hakkında konuştu. Toplantıda bu projeler için hazırlanan videolar gösterildi. - İSTANBUL