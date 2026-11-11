Galatasaray'da Cibara, yöneticiler arası olayda fiziki darbe olmadığını söyledi - Son Dakika
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Galatasaray'da Cibara, yöneticiler arası olayda fiziki darbe olmadığını söyledi

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Galatasaray Divan Kurulu'nun kasım toplantısı RAMS Park'ta yapıldı; Başkan Dursun Özbek ve iki yönetici COP31 İklim Zirvesi nedeniyle katılmadı. Cibara, iki yönetici arasındaki olayın toplantı sonrasında yaşandığını ve fiziki darbe olmadığını belirtti, Cevad Prekazi anıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün kasım ayı divan kurulunun toplantısı yapıldı.

Galatasaray Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri Fatih Demircan ve Özen Kuzu, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde olduğu için toplantıya katılmadı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, Genel Sekreter Can Natan ve yönetim kurulu üyesi Ozan Bingöl Yurtsever de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Cevat Prekazi'nin Sırbistan'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, yönetim kurulu adına divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir hafta yaşadıklarını belirten Cibara, "Dün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, şükran ve özlemle andık. Bugün 3 arkadaşımız, Belgrad'da Partizan Kulübü'nün yaptığı veda törenine katıldı. Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İki kişi arasında yönetim kurulu toplantısı sonrasında gerçekleşti"

İkinci Başkan Metin Öztürk ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu arasında yaşanan olaylara değinen Başkan Yardımcısı Cibara, "İki kişi arasında yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkanın olmadığı bir ortamda maalesef hiçbirimizin tasvip etmediği olay gerçekleşti. Haksızlık olmasın, bu iki kişi arasında olan bir şey. Tek başına birden kalkıp, küfür ettiği gibi bir şey değil. Bu olayın daha evveliyatı var, belli bir yere gelmiş, sonunda biri tutamamış, istemediğimiz bir söz çıkmış. Kesinlikle yönetim kurulu toplantısı sırasında olmuş bir şey yok. Fiziki darbe, söylediği gibi hiçbir şey söz konusu değil. Başkan odasına geçmişti. Bu kişilerden biri kapıyı açıp, çıkarken bu tip konuşmalar gerçekleşti. Kimseye haksızlık etmeyelim. Tek taraflı bir şey değil" şeklinde konuştu.

"Bu sakatlıkların sahayla alakası yok"

Zeminle ilgili çalıştıklarını firmanın bu konuda en iyilerden biri olduğunu belirten Cibara, "Çok özveriyle çalışıyorlar. Burada hepimizin kusuru var. Bir tek kişiyi suçlamak istemiyorum. Bu saha 1 sene evvel, Avrupa'da örnek gösterildi. Zeminin altında çok büyük üç tane sistem var; ısıtma, vakum ve drenaj. Burada yönetimin hatası olabilir, oyuncularımızın isteklerini yanlış anlamış olabiliriz. Burada direkt bir suçlu ben görmedim. O etkinlikte kimse saha içine sokulmadı. Bütün imkanlarımızı kullanmamızı rağmen oluşan çim stresinden dolayı bazı yerlerde hasarları görüyorsunuz. Kocaelispor maçından sonra iki şey vardı, daha önce yaptığımız hibrit uygulamasını yapacaktık ve düzelmesini bekleyecektik. 'Halı rulo çim uygulamasına geçelim' dediler. Bütün hata orada. İkincisi üzerine karar vermişiz. 5 Ekim'de hazır oldu. 14 Ekim'deki yağmur yağışından dolayı o kadar çok su birikmiş ki altta toprak olduğu için kum gibi çekememiş, yukarıda birikmiş. Amed maçından sonra çalışmalara başladık. Samsun maçı, Aston Villa antrenmanı ve Aston Villa maçı var. Oraya hazır hele getirmeye çalışıyoruz. O gün geldiğinizde büyük bir ihtimalle görsel olarak çok iyi bir saha görmeyeceksiniz ama performans olarak çok iyi performans göreceksiniz. Oyuncularımız da bundan memnun kalacak. Bu sakatlıkların sahayla alakası yok. Leao'nun sakatlığı başka. Osimhen'in daha fazlasını söylememeyim. Milli maç devresi çünkü. Tahmin ediyorum, 17 Aralık'a kadar bu şekilde devam edeceğiz. İtalya'da hazır, getirip sereceğimiz hibritlenmiş rulo sistemi var. Yaza kadar, yazın başka bir şey yapacağız. Hiçbir şeyi saklamıyoruz" diye konuştu.

Cevad Prekazi anıldı

Divan toplantısında Cevad Prekazi için anma yapıldı. Dönemin Galatasaray Başkanı Alp Yalman ile teknik direktörü Mustafa Denizli, Prekazi ile ilgili taziyelerini dile getirirken, kulüp tarafından onunla ilgili hazırlanan videolar da gösterildi.

Cevad Prekazi'nin çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirten Alp Yalman, "Hepimizin gideceği gibi Cevad de bizi bıraktı gitti. İlk geldiğinde topu beraber oynamıştık. Mustafa da seyretmişti. Çok iyi bir sporcuydu. Sözünün eriydi. Biraz inatçıydı. Galatasaray'a hizmet etti. Her zaman hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin" dedi.

Prekazi'nin çok renkli bir kişiliği olduğunu hatırlatan Mustafa Denizli ise, "Çok sık olmasa da 4-5 ayda bir görüşürdük. Birkaç yıl evvel Belgrad'dan aradığında rahatsız olduğunu söyledi. Cevad ile çok özel anılarımız oldu. Tüm gençlerin ve çocukların örnek aldığı bir futbolcuydu. Galatasaray'ın yaşadığı büyük başarılarda büyük pay sahibi olan bir sporcuydu. Bazen ona kızdığım olurdu, bazen koltuğumun altında aldığım zamanlar olurdu. Camialara hizmet eden sporcuların ulusal ve uluslararası alanda Galatasaray'ın başarılarındaki pay sahibini unutmak mümkün değil. Çok üzüldüğümü paylaşmak istiyorum. Galatasaray'a hizmetler için kendisine hocası olarak minnettarım. Cevad ile çalıştığım için benim şansım olarak değerlendiriyorum. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
Dursun ÖzbekGalatasarayPrekaziFutbolGüncelCOP31SporSon Dakika

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