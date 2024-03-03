Süper Lig devi Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sergio Oliveira, kadro dışı bırakıldı.
Oliveira'nın teknik direktör Okan Buruk ile kupadaki Fatih Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında hafif bir gerginlik yaşadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun konsantrasyon kaybı olmasına engel olmak için kadroya alınmayacağı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da derbi öncesi deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı - Son Dakika
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayağı, yeterli rüzgar olmadığı için yapılamadı. 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katıldığı yarışlar, 3 Mart'ta yapılacak son ayağın ardından sona erecek.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirilen final müsabakalarıyla sona erdi. Kadın ve erkek kategorilerinde yapılan müsabakalarda birçok sporcu altın madalya kazandı.
20. Kış Deaflympics'e görkemli açılış Erzurum'da başlayan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşti.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın resmi açılışı Erzurum'da yapıldı. Olimpiyatlara 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam katılıyor. 6 branşta madalya mücadelesi verilen olimpiyatlar 12 Mart'ta sona erecek. Açılış töreninde sporcu ve teknik heyetlerin seremonisi gerçekleştirildi ve olimpiyat meşalesinin kentte yakılma videosu gösterildi.
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