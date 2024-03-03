Galatasaray'da derbi öncesi deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da derbi öncesi deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşayan Sergio Oliveira kadro dışı bırakıldı.

03.03.2024 00:12  Güncelleme: 00:17
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Süper Lig devi Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı.

DERBİDE KADRODA OLMAYACAK

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sergio Oliveira, kadro dışı bırakıldı.

OKAN BURUK İLE GERGİNLİK YAŞADI

Oliveira'nın teknik direktör Okan Buruk ile kupadaki Fatih Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında hafif bir gerginlik yaşadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun konsantrasyon kaybı olmasına engel olmak için kadroya alınmayacağı kaydedildi.

Galatasaray'da derbi öncesi deprem! Oliveira kadro dışı bırakıldı
Galatasaray\'da derbi öncesi deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sergio Oliveira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da derbi öncesi deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alpaslan Akyüz: Tartışma yaşamakla konsantrasyon kaybı ne alaka gören der hafıza kaybı yaşamış herkes bazı zamanlarda sinirlenir sonrada siniri geçince gününe devam eder kadro dışı bırakıldı ne demek 16 5 Yanıtla

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SON DAKİKA: Galatasaray'da derbi öncesi deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı - Son Dakika
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