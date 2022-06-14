Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı - Son Dakika
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Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

14.06.2022 12:34

- Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

- Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 11 Haziran Cumartesi günü yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda başkan seçilen Dursun Özbek ve seçilen kurullar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

"Galatasaray'a hizmet için geldik"

Mazbata töreninin ardından Başkan Dursun Özbek, GSTV'ye şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray'a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Cumartesi günü seçimler oldu. Barış içinde güzel bir atmosferde geçti. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz. Tüm camiamdan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz. Barış sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın. Sevgi iklimi hakim olsun. En önemli görevlerimden bir tanesi bu. Birbirimizi sevmememiz için hiçbir sebep yok. Büyük bir aileyiz. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Tüm genel kurul üyelerden, taraftardan bu konuda yardımcı olmalarını diliyorum. Sevgi iklimi bizi başarılarla çok çabuk buluşturacaktır."

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

YORUMLAR
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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı - Son Dakika

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