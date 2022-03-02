Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

02.03.2022 19:46

Galatasaray, ara transfer döneminde Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı kiralık olarak renklerine katmıştı. Orta saha oyuncusunun oynatılmaması tepki toplamıştı. İspanyol hocanın Pulgar'ı fiziksel kapasitesi ve maç temposunun eksik olması sebebiyle ilk 11'de düşünmediği ifade edildi.

Galatasaray'da Erick Pulgar bilmecesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yalnızca 4 aylığına kiraladığı Şilili orta sahanın oynamasının altında yatan gerçeğin fizik kapasitesi ve maç temposu olduğu ortaya çıktı.

TAYLAN VE BERKAN'DAN GERİDE

Takvim'in haberine göre, Pulgar tranfserine rağmen orta sahada Berkan-Taylan ikilisinden vazgeçmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, Şilili futbolcunun henüz fizik olarak tam kapasiteye ulaşmadığını düşündüğü öğrenildi. Erick Pulgar'ın hem genel fizik kapasitesinin hem de maç temposunun takımdaki mevcut orta saha oyuncuları Taylan ve Berkan'dan geride olduğunu düşünen Torrent'in bu yüzden Şilili futbolcuyu ilk 11'de düşünmediği belirtiliyor.

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İLERLEYEN HAFTALARDA FORMAYI KAPABİLİR

Galatasaray'a gelmeden önce sezonun ilk yarısında bonservisinin bulunduğu Fiorentina'da sadece 7 maçta 441 dakika forma giyen Pulgar'ın henüz tam olarak hazır olmadığını düşünen Galatasaray'ın hocası Torrent'in ilerleyen haftalarda 26 yaşındaki orta sahaya daha fazla süre verebileceği ifade ediliyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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