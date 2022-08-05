Galatasaray Voleybol Şubesi'nde yeni görevlendirmeler yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Voleybol Şubesi'nde yeni görevlendirmeler yapıldı

05.08.2022 16:20
Galatasaray Voleybol Şubesi'nde yeni görevlendirmeler yapıldı

Galatasaray'da erkek ve kadın voleybol takımlarında menajerlik görevini yapacak isimler belli oldu.

Galatasaray'da erkek ve kadın voleybol takımlarında menajerlik görevini yapacak isimler belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre erkek takımı menajerliğine Mehmetcan Şamlı, kadın ekibinin menajerliğine ise Asuman Baş getirildi.

Galatasaray Kulübünde 5 sezondur voleybol idari menajer yardımcısı olarak görev alan Mehmetcan Şamlı, idari menajer yardımcısı olduğu dönemde erkek takımı ile Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşarken, CEV Kupası'nda final oynama başarısı gösteren kadın ve erkek takımları idari kadrosunda da görev aldı.

1999 yılında Eczacıbaşı'nda voleybola başlayan ve 2008-2016 yılları arasında Eczacıbaşı ile A Milli Takım'ın pasörlüğünü yapan Asuman Baş ise yaşadığı sakatlık nedeniyle 2016 yılında profesyonel kariyerini sonlandırdı. Baş, 2016-2017 sezonunda altyapı milli takımlar menajerliği ve 2017-2022 yılları arasında Eczacıbaşı altyapı takımları idari sorumlusu olarak görev yaptı.

YORUMLAR
500
Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın! Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın! Galatasaray, Torreira transferini bitirmek üzere Galatasaray, Torreira transferini bitirmek üzere
Kaynak: AA

Galatasaray, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Voleybol Şubesi'nde yeni görevlendirmeler yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:54:54. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Voleybol Şubesi'nde yeni görevlendirmeler yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement