Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Tek pas ve atak sonlandırma istasyonlarıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda gruplar halinde yapılan tempolu çift kale maçlarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.