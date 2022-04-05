Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

05.04.2022 20:49
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Tek pas ve atak sonlandırma istasyonlarıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda gruplar halinde yapılan tempolu çift kale maçlarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR
500
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları - Son Dakika


Son Dakika
20:30 Fatih Terim'in, TFF başkanlığı için önünde bir engel var
20:15 Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi
20:06 Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı
19:33 BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım
19:30 Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!
19:27 Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 20:56:20. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement