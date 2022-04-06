Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

06.04.2022 20:26
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda pozisyon çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in tedavilerine devam edildi. Tedavi programlarının ardından Feghouli salonda çalıştı, Mustafa Muhammed ise sahada koşulara başladı.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına 8 Nisan Cuma günü devam edecek.

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Kaynak: AA

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