Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

08.04.2022 23:22
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Baskı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı. Antrenman, duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Sofiane Feghouli, salonda uygulanan özel programın ardından takımdan ayrı koşulara başladı. Mustafa Muhammed, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine ise devam edildi.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı idmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları Derbide ilk golün önemi büyük Derbide ilk golün önemi büyük

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları - Son Dakika


Son Dakika
23:23 Komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi
23:07 CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesiyle muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:47 ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB2' çağrısı: Ukrayna'ya İHA verilsin
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 23:30:46. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement