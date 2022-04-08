Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Baskı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı. Antrenman, duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Sofiane Feghouli, salonda uygulanan özel programın ardından takımdan ayrı koşulara başladı. Mustafa Muhammed, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine ise devam edildi.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı idmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.