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Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı - Son Dakika

Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı

29.12.2021 11:34
Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Victor Nelsson oldu.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Victor Nelsson oldu.

Ligin ilk yarısında oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Galatasaray, sezonun ilk devresini lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapattı.

Galatasaray ligin ilk yarısında 24 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 29 futbolcu görev aldı.

En çok oynayan Nelsson

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Victor Nelsson, ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in en fazla görev verdiği isim olarak dikkati çekti.

Danimarkalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın ligde yaptığı 19 karşılaşmanın 18'inde forma giyerek bin 620 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Nelsson'dan sonra en çok forma giyen isimler, 16 maçta bin 434 dakika ile kaleci Fernando Muslera, 17 karşılaşmada bin 428 dakika ile Berkan Kutlu, 19 müsabakada bin 404 dakika ile Kerem Aktürkoğlu oldu.

En golcüsü Mustafa Muhammed

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed kaydetti.

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaraylı 9 futbolcu 24 kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte Mustafa Muhammed 5 golle ilk yarının en skorer ismi olurken, Kerem Aktürkoğlu 4 golle ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan üçer, Mbaye Diagne, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli ikişer, Christian Luyindama da bir kez topu filelerle buluşturdu.

En hırçını Marcao

Galatasaray'ın ligin ilk yarısındaki en hırçın futbolcusu Marcao oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 21 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 45 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı ve 4 sarı kartı bulunan Marcao, en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımda Berkan Kutlu da sezonun ilk yarısında 1 kırmızı ve 3 sarı kart gördü.

Futbolcuların performansı

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç Süre Gol Sarı Kırmızı
Victor Nelsson181620030
Fernando Muslera161434030
Berkan Kutlu171428031
Kerem Aktürkoğlu191404440
Patrick van Aanholt181368010
Alexandru Cicaldau161299340
DeAndre Yedlin141206030
Marcao10874041
Sofiane Feghouli15847210
Taylan Antalyalı15846040
Halil İbrahim Dervişoğlu15771210
Olimpiu Morutan15758300
Mustafa Muhammed17720510
Mbaye Diagne14666210
Christian Luyindama7586130
Ryan Babel13453010
Emre Kılınç12397210
Ömer Bayram12371020
Alpaslan Öztürk6342010
Oğulcan Çağlayan6278020
İsmail Çipe4276000
Sacha Boey3270000
Barış Alper Yılmaz9228000
Aytaç Kara4153010
Gustavo Assunçao2134010
Emre Akbaba123000
Atalay Babacan211000
Radamel Falcao110000
Arda Turan17000

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Spor Toto Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Marcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı - Son Dakika Spor


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