Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı - Son Dakika

Galatasaray'da performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan teknik direktör Domenec Torrent, gelecek sezon takımın başında olmayınca futbolcularına açıkladı.
Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre, Torrent bugün Florya'daki antrenman öncesinde Galatasaraylı futbolcularla toplantı yaptı. Katalan çalıştırıcı, gelecek sezon çok yüksek ihtimalle Galatasaray'ın başında olmayacağını takıma açıkladı.
Domenec Torrent'in menajeriyle yapılacak görüşmelerde eğer tazminat konusunda anlaşma sağlanırsa, İspanyol hoca ve ekibinin Galatasaray'dan ayrılığı kalan maçlar öncesinde de gerçekleşebilir.
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