Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı

04.05.2022 21:56
Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı

Fatih Terim'in yerine 14 Ocak'ta göreve getirilen İspanyol teknik direktörün kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları sonrası yönetimin göndermek için düğmeye bastığı Torrent'in menajeri İstanbul'a geldi. Başkan Burak Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak. Torrent de bugünkü antrenmanda gelecek sezon İstanbul'da olmayacağını duyurdu.

Galatasaray'da performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan teknik direktör Domenec Torrent, gelecek sezon takımın başında olmayınca futbolcularına açıkladı.

TAKIMA AYRILACAĞINI AÇIKLADI

Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre, Torrent bugün Florya'daki antrenman öncesinde Galatasaraylı futbolcularla toplantı yaptı. Katalan çalıştırıcı, gelecek sezon çok yüksek ihtimalle Galatasaray'ın başında olmayacağını takıma açıkladı.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA AYRILIK KISA SÜRE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR

Domenec Torrent'in menajeriyle yapılacak görüşmelerde eğer tazminat konusunda anlaşma sağlanırsa, İspanyol hoca ve ekibinin Galatasaray'dan ayrılığı kalan maçlar öncesinde de gerçekleşebilir.

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Domenec Torrent, Önder Arslan, Galatasaray, Cumhuriyet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı - Son Dakika


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