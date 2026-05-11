Galatasaray'da Icardi ile Yenileme Görüşmesi

11.05.2026 18:42
Başkan Dursun Özbek, Icardi ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başlanacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile anlaşma yenilemek için görüşüleceğini söyledi.

Özbek, Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies'in Galatasaray Lisesi'ni ziyareti sonrası açıklamada bulundu.

Futbolda zorlu bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaştıklarını dile getiren Özbek, "Cumartesi gecesi 26. şampiyonluğumuzu, üst üste de 4. şampiyonluğu kazandık. Zorlu bir seneyi geride bıraktık. Taraftarlarıma, teknik ekibime, oyunculara ve bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tutmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi şampiyonluğu kutlama zamanı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum; keyfini çıkarsınlar. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler." diye konuştu.

Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini aktararak "Galatasaray enlerin ve ilklerin takımı. Şu anda 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız." dedi.

Bugünden itibaren zaten yeni sezonun hazırlıklarına başladıklarını vurgulayan Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimiz, scout ekibiyle beraber eksiklerimizi tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza bugünden itibaren başladık." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şampiyonluk kutlamasıyla ilgili, "Arkadaşlarım kutlama programıyla ilgili çalışıyor. Statta yapacağız. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü statta güzel bir kutlama yapacağız. Ondan sonra hafta sonu da son maçımızı oynayacağız." bilgilerini verdi.

"Icardi ile yapacağımız görüşmelerin iyi sonuçlanmasını diliyorum"

Dursun Özbek, Icardi ile yapacakları görüşmelerin iyi sonuçlanmasını dilediğini dile getirdi.

Icardi'nin Galatasaray'a büyük katkılarının olduğunu anlatan Özbek, "Icardi, Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de önümüzdeki 1-2 gün içinde görüşeceğim. Şartlarımız nedir, o ne düşünüyor, biz ne düşünüyoruz, karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi ile yapacağımız görüşmelerin iyi sonuçlanmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

"Okan hocayı da çok seviyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Sözleşmesi sona eren Okan Buruk'la ilgili soru üzerine Özbek, "Okan hoca başarılı, 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Başarılı bir hoca, Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet için hazır. Okan hocayı da çok seviyoruz zaten. Bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." diye konuştu.

FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a başarı dileyen Özbek, "Milli takıma da Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler ve Türk futbolu açısından başarı çizgimizi daha da yukarılara çekilmesi için onların elde edeceği başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlara iyi şanslar diliyorum, başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

