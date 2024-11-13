Galatasaray'da Jakobs'un Sağ Aşil Tendonu Zedelendi

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Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs'un yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine başlandığını açıkladı. - İSTANBUL