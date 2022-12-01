Transfer ihtimali ortadan kalktı! İtalyan savcı, Galatasaray'ın tüm planını bozdu - Son Dakika
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Transfer ihtimali ortadan kalktı! İtalyan savcı, Galatasaray'ın tüm planını bozdu

01.12.2022 13:10

Galatasaray'da kadroya girmekte güçlük çeken Leo Dubois'ya Juventus'un talip olduğu konuşuluyordu. İtalya'da savcılığın başlattığı maddi usulsüzlük soruşturması sonrası ise sarı-kırmızılıların tüm planı bozuldu. Juventus'ta, Andrea Agnelli ve yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesiyle Galatasaray'ın Dubois'yı İtalyan ekibine satarak kasayı doldurma şansı ortadan kalktı.

Sezon başında dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde de durmayacak. Sarı-kırmızılılar bir yandan kadrosuna katacağı yeni isimlere bakarken, bir yandan da kendi futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

JUVENTUS'UN RADARINDAYDI

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Leo Dubois'ya Juventus'un ilgisi olduğu belirtiliyordu. Sarı-kırmızılılar bu transferin gerçekleşmesi olasılığını göz önünde bulundurarak yeni transfer için arayışlara bile başlamıştı.

TRANSFERİ YATTI

Ancak İtalya'da savcılığın Juventus hakkında başlattığı maddi usulsüzlük soruşturması bütün planların değişmesine neden oldu. Juventus'un başında bulunan Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Leo Dubois'nın Juventus'a transfer olma ihtimali kalmadı.

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SON DAKİKA: Transfer ihtimali ortadan kalktı! İtalyan savcı, Galatasaray'ın tüm planını bozdu - Son Dakika
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