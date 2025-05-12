Galatasaray'ın ara transfer döneminde İtalyan devi Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, gelecekle ilgili kararını verdi.
İspanyol basını AS'ta yer alan habere göre; Morata, kariyerine gelecek sezon Sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor. Yıldız ismin yeni sezonda Okan Buruk'tan daha fazla forma şansı talep ettiği belirtilirken, Okan Buruk'un da İspanyol golcüden memnun olduğu dile getirildi. Öte yandan yönetiminde Morata'dan memnun olduğu ve takımda kalması için opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıkan İspanyol golcü, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, sezonun ilk yarısında Milan formasıyla 25 maçta sahaya çıkarken 6 kez gol sevinci yaşamıştı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi - Son Dakika
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