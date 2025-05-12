Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi - Son Dakika
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Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi

Galatasaray\'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi

Ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Alvaro Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İspanyol golcü, kariyerine Sarı-kırmızılı formayla devam etmek istiyor.

12.05.2025 20:08
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde İtalyan devi Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, gelecekle ilgili kararını verdi.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

İspanyol basını AS'ta yer alan habere göre; Morata, kariyerine gelecek sezon Sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor. Yıldız ismin yeni sezonda Okan Buruk'tan daha fazla forma şansı talep ettiği belirtilirken, Okan Buruk'un da İspanyol golcüden memnun olduğu dile getirildi. Öte yandan yönetiminde Morata'dan memnun olduğu ve takımda kalması için opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıkan İspanyol golcü, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, sezonun ilk yarısında Milan formasıyla 25 maçta sahaya çıkarken 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • M. Yudal:
    la gönderin gitsin seneye forma yüzü göremez boşa maaş vermeyin. 15 19 Yanıtla
  • Hakan Red:
    sakıııınnn hemen gönderin bundan cacık olmaz 17 10 Yanıtla
  • 240577:
    bence icardiyle ikisi yanyana oynayamaz.osimen kalirsada 3 ü takima lüks gelir.daha genç yaratıcı oyuncu alınmalı 11 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balonsaray 1 10 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Gitsin yaramaz 6 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Ahmet varken bu forma bulamaz.. 2 3 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Efsane Morata 3 0 Yanıtla
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