Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

11.10.2022 14:57
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, 3 takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika

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