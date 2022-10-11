Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, 3 takımlı turnuvayla tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika