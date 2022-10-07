Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu idmanda yer almadı - Son Dakika
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu idmanda yer almadı

07.10.2022 14:15
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu idmanda yer almadı

İSTANBUL, (İSTANBUL)Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İSTANBUL, (İSTANBUL)

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Kerem Aktürkoğlu kriptik tonsilit (bademcik iltihabı) nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: DHA

Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu idmanda yer almadı - Son Dakika

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