Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
16.10.2021 10:42
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na bonuslarla birlikte 9 milyon liralık yeni sözleşme teklifi yaptı. Fakat oyuncunun menajeri bu teklifi kabul etmedi. Sözleşmedeki 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi kabul görmedi. Kerem'in, Avrupa'ya gitmek istediği iddia ediliyor.
Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu'na 9 milyon liralık teklif ypaıldı. Fanatik'in haberine göre; menajeri bu öneriyi geri çevirdi. Sözleşmedeki 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi kabul görmedi. Avrupa'ya gitmek isteyen Kerem için 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bir nevi çıkış ihtimalini imkansızlaştırıyor.
MARCAO ETKENİ
Kerem'in Marcao olayından beri kulübe kırgın olduğu, Avrupa'ya gitmek istediği konuşuluyor. Fransız ve Alman takımlarının ilgissi var. Özellikle Nantes ve Wolfsburg takımları öne çıkmış durumda. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun devre arasında ayrılması sürpriz olmayacak.
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