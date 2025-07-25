Galatasaray\'da küsler barıştı! Yönetim çok sevindi

Avusturya kampının sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönen Galatasaray hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor.

BARIŞTILAR

Leroy Sane'nin de gelmesiyle birlikte bütün futbolcular kampa katılırken Mauro Icardi ve Alvaro Morata'dan taraftarları sevindiren bir haber geldi.

Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları öncesinde yaşanan bir olay yüzünden tartışan ikilinin yönetimin araya girmesiyle barıştığı kaydedildi. İklinin barışması hem teknik heyet hem de yönetimi mutlu ederken takımda da gerginliğin son bulması moralleri yükseltti.

MORATA TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Mauro Icardi ile yaşadığı tartışma nedeniyle şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Alvaro Morata hemen ertesi gün İspanya A Milli Takımı kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılmıştı.