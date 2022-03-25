Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak - Son Dakika
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak

25.03.2022 09:11
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Burak Elmas yönetiminin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

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Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Galatasaray, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak - Son Dakika


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