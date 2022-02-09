Üye Girişi
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

09.02.2022 14:37
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanda hücum aksiyonları üzerinde duruldu. Antrenman, gruplar halinde dar alanda yüksek tempoyla oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mustafa Muhammed, İstanbul'a dönerek çalışmalara katıldı.

Tedavi süreci devam eden kaleci Fernando Muslera sahada koşulara başladı. Genç savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı ilk çalışmasını yaptı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Muslera, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:31:15. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement