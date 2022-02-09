Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanda hücum aksiyonları üzerinde duruldu. Antrenman, gruplar halinde dar alanda yüksek tempoyla oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mustafa Muhammed, İstanbul'a dönerek çalışmalara katıldı.

Tedavi süreci devam eden kaleci Fernando Muslera sahada koşulara başladı. Genç savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı ilk çalışmasını yaptı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.