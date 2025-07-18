Galatasaray, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Napolili futbolcu Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, yıldız ismin transferi için Napoli ile anlaşma sağladı. Cimbom, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euro'yu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödeyecek. Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak. Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışından pay talebinden ise vazgeçti.
Anlaşma sağlanmasının ardından Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için Galatasaray'ın banka teminatı beklenmeye başlandı. Sarı-kırmızılılar, teminatı sağladıktan sonra transferi resmen açıklayacak.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen için açıklama yaptı. Kavukçu yaptığı açıklamada, ''Osimhen bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Bizim teklif ettiğimiz rakamın 80-90 milyon euro toplamda 3 senede farkı var ama o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor.'' dedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı - Son Dakika
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