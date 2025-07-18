Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı

Galatasaray\'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
18.07.2025 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Napoli ve Galatasaray, golcü oyuncu Victor Osimhen transferinde anlaşmaya vardı ancak imzaların atılması için geriye tek bir madde kaldı. Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için Galatasaray'ın banka teminatı bekleniyor.

Galatasaray, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Napolili futbolcu Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Sarı-kırmızılılar, yıldız ismin transferi için Napoli ile anlaşma sağladı. Cimbom, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euro'yu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödeyecek. Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak. Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışından pay talebinden ise vazgeçti.

GERİYE TEK BİR MADDE KALDI

Anlaşma sağlanmasının ardından Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için Galatasaray'ın banka teminatı beklenmeye başlandı. Sarı-kırmızılılar, teminatı sağladıktan sonra transferi resmen açıklayacak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen için açıklama yaptı. Kavukçu yaptığı açıklamada, ''Osimhen bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Bizim teklif ettiğimiz rakamın 80-90 milyon euro toplamda 3 senede farkı var ama o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor.'' dedi.

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Banka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Menajeri İstanbul’a geldi Galatasaray’dan ayrılıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
Pep Guardiola’dan Galalatasaray’a müjde Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Market sahibini şoke eden ihanet Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Market sahibini şoke eden ihanet
Şanssızlığın bu kadarı Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu Şanssızlığın bu kadarı! Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu

12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
17:43
Beşiktaş’ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır 2 isim takasta kullanılacak
Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak
17:19
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
17:09
Resmen açıklandı Napoli’den Osimhen kararı
Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı
17:06
Pezeşkiyan’ın İsrail önlemi skandalla bitti Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
17:03
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
17:02
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
16:46
Bengü’den sınırları çizen mesaj: Evli bir adamın kadın kankası olamaz
Bengü'den sınırları çizen mesaj: Evli bir adamın kadın kankası olamaz
16:44
Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü
Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü
16:43
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi
"Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 13:04:21. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.