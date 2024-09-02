Galatasaray\'ı Terk Eden Tete ve Ndombele Yeni Takımlarında Başarı Yakaladı

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Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen ve eleştirilerin hedefinde olan daha sonra da takımdan ayrılan Tete ve Tanguy Ndombele yeni takımlarında ritmini buldu.

SKOR KATKISI VERİYORLAR

Tete'nin forma giydiği Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'in 3. haftasında Kallithea deplasmanına çıktı. Maç 2-2 sona ererken konuk ekibe 1 puanı getiren golü 90+2. dakikada Tete attı.

Öte yandan Fransa Ligue 1'in 3. haftasında deplasmanda Angers'ı 4-1 mağlup eden Nice'te, maça Ndombele damga vurdu. Takımının en etkili isimleri arasında yer alan Ndombele, Boudaoui'nin attığı golde harika bir asist yaptı. Ndombele, L'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın 11'ine de seçildi.