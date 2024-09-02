Galatasaray'ı Terk Eden Tete ve Ndombele Yeni Takımlarında Başarı Yakaladı - Son Dakika
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Galatasaray'ı Terk Eden Tete ve Ndombele Yeni Takımlarında Başarı Yakaladı

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Galatasaray'da bekleneni veremeyen Tete ve Tanguy Ndombele, yeni takımlarında dikkat çekici performanslar sergiliyor. Tete, Panathinaikos'la Kallithea karşısında son dakikada gol atarak 1 puanı kazanırken, Ndombele, Nice'te Angers'ı 4-1 mağlup ettikleri maçta önemli bir asist yaparak haftanın 11'ine seçildi.

02.09.2024 17:46
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Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen ve eleştirilerin hedefinde olan daha sonra da takımdan ayrılan Tete ve Tanguy Ndombele yeni takımlarında ritmini buldu.

SKOR KATKISI VERİYORLAR

Tete'nin forma giydiği Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'in 3. haftasında Kallithea deplasmanına çıktı. Maç 2-2 sona ererken konuk ekibe 1 puanı getiren golü 90+2. dakikada Tete attı.

Öte yandan Fransa Ligue 1'in 3. haftasında deplasmanda Angers'ı 4-1 mağlup eden Nice'te, maça Ndombele damga vurdu. Takımının en etkili isimleri arasında yer alan Ndombele, Boudaoui'nin attığı golde harika bir asist yaptı. Ndombele, L'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın 11'ine de seçildi.

Galatasaray\'ı Terk Eden Tete ve Ndombele Yeni Takımlarında Başarı Yakaladı

Mateus Cardoso Lemos Martins, Panathinakos, Galatasaray, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ı Terk Eden Tete ve Ndombele Yeni Takımlarında Başarı Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram Yavuz: Ndombele de Tete de Galatasaray'ı şampiyon yaptılar. Tebrikler Şampiyonlar :) 6 2 Yanıtla
  • Mustafa Naz: hersene ayni baslik.sonrasi husran 4 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Oh be kurtulduk diyorduk. Kakaladık diyorduk. Panathinaikosu her maçta kurtarıyor. Biz de young boys gazisi olduk. 6 0 Yanıtla
  • Alpi: Hep haberler Gs üstüne ulan sizin algınıza azıcık objektif olun azıcık 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Canlı: Gs iç karmaşa dewam ediyor. Topçular hocayı istemiyor 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Galatasaray'ı Terk Eden Tete ve Ndombele Yeni Takımlarında Başarı Yakaladı - Son Dakika
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