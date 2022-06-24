Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı

24.06.2022 11:51

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı. Genç teknik adamla resmi sözleşme imzalandı.

Galatasaray, 1+1 yıllık anlaşma sağladığı teknik direktör Okan Buruk'a imza töreni düzenledi. NEF Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

DUYGU DOLU SÖZLER

Okan Buruk çok mutlu olduğunu belirterek: "24 Haziran'da Galatasaray'a imza atıyorum ve oğlumun doğum günü. Baba olma duygusunu yaşadığım ve Galatasaray'a hoca olarak imza attığım gün. Oğlumun doğum günün kutluyorum. Ona güzel bir gelecek diliyorum. Galatasaray hocası olmamdan en çok oğlum mutlu oldu. Onun mutlu olduğu günleri hem biz, hem de taraftarlarımız yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Oğlunun doğum gününde sevdalısı olduğu kulübe imzayı attı! Okan Buruk'tan duygu dolu sözler

"BABADAN GALATASARAYLIYIM"

Okan Buruk sosyal medyada yer alan söylentilere karşı: "Babadan Galatasaraylıyım. 20'den fazla kupa kazandım. 7 şampiyonluğum var. Galatasaraylılığımı korudum. İnsanım, hatalarım olabilir. Hatamın, yanlışımın altını çizmeye çalıştım. Özür diledim. Yanlışlarımı kabul ettim. Tekrar geldim, 2008'de şampiyon olarak ayrıldım" dedi.

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Okan Buruk, bu sezon inançlı olduğunun üzerinde durarak: "Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun mutsuzluğunu ortadan kaldıracağız. Transfere yoğunlaştık. İyi kadro için yönetim gerekeni yapacak. Galatasaray taraftarının hak ettiği, mutluluk, güzel günler, sahada her şeyini veren bir takım... Hepsini ortaya koymaya çalışacağız. Geçen sene bitti. Bütün oyuncuları ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

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Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı - Son Dakika
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