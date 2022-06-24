Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı

Galatasaray, 1+1 yıllık anlaşma sağladığı teknik direktör Okan Buruk'a imza töreni düzenledi. NEF Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

DUYGU DOLU SÖZLER

Okan Buruk çok mutlu olduğunu belirterek: "24 Haziran'da Galatasaray'a imza atıyorum ve oğlumun doğum günü. Baba olma duygusunu yaşadığım ve Galatasaray'a hoca olarak imza attığım gün. Oğlumun doğum günün kutluyorum. Ona güzel bir gelecek diliyorum. Galatasaray hocası olmamdan en çok oğlum mutlu oldu. Onun mutlu olduğu günleri hem biz, hem de taraftarlarımız yaşayacak" ifadelerini kullandı.

"BABADAN GALATASARAYLIYIM"

Okan Buruk sosyal medyada yer alan söylentilere karşı: "Babadan Galatasaraylıyım. 20'den fazla kupa kazandım. 7 şampiyonluğum var. Galatasaraylılığımı korudum. İnsanım, hatalarım olabilir. Hatamın, yanlışımın altını çizmeye çalıştım. Özür diledim. Yanlışlarımı kabul ettim. Tekrar geldim, 2008'de şampiyon olarak ayrıldım" dedi.

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Okan Buruk, bu sezon inançlı olduğunun üzerinde durarak: "Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun mutsuzluğunu ortadan kaldıracağız. Transfere yoğunlaştık. İyi kadro için yönetim gerekeni yapacak. Galatasaray taraftarının hak ettiği, mutluluk, güzel günler, sahada her şeyini veren bir takım... Hepsini ortaya koymaya çalışacağız. Geçen sene bitti. Bütün oyuncuları ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.