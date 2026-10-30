Galatasaray'da Okan Buruk, Konyaspor'da Fenerbahçe derbisine göre 4 değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konyaspor maçında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konya karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Wilfried Singo, Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Rafael Leao'ya görev verdi.

Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim'in yokluğunda sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.

Wilfried Singo bu sezon ilk kez 11'de

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, Konyaspor müsabakasında 11'de başladı. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoperde Davinson Sanchez'in yanında Singo'ya görev verdi. Uzun bir sakatlık dönemi geçiren ve Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Gabriel Sara, 100. maçına çıktı

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor karşısında 11'de oynarken, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı. Sara, bu maç öncesinde Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere görev aldığı 99 müsabakada 10 gol kaydetmişti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga ve Mario Lemina bekledi.

Osimhen bugün geldi, 11'de görev aldı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, eşi Stefanie'nin doğum yapması nedeniyle dün takımla birlikte Konya'ya gitmedi. Bugün şehre gelen Osimhen, Konyaspor karşılaşmasına da 11'de başladı.