Galatasaray'da Okan Buruk, Konyaspor'da Fenerbahçe derbisine göre 4 değişiklik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'da Okan Buruk, Konyaspor'da Fenerbahçe derbisine göre 4 değişiklik yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Wilfried Singo bu sezon ilk kez 11'de başladı, Gabriel Sara ise sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konyaspor maçında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konya karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Wilfried Singo, Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Rafael Leao'ya görev verdi.

Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim'in yokluğunda sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.

Wilfried Singo bu sezon ilk kez 11'de

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, Konyaspor müsabakasında 11'de başladı. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoperde Davinson Sanchez'in yanında Singo'ya görev verdi. Uzun bir sakatlık dönemi geçiren ve Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Gabriel Sara, 100. maçına çıktı

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor karşısında 11'de oynarken, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı. Sara, bu maç öncesinde Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere görev aldığı 99 müsabakada 10 gol kaydetmişti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga ve Mario Lemina bekledi.

Osimhen bugün geldi, 11'de görev aldı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, eşi Stefanie'nin doğum yapması nedeniyle dün takımla birlikte Konya'ya gitmedi. Bugün şehre gelen Osimhen, Konyaspor karşılaşmasına da 11'de başladı.

Kaynak: İHA
GalatasarayFenerbahçeOkan BurukKonyasporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 20:31:14. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Okan Buruk, Konyaspor'da Fenerbahçe derbisine göre 4 değişiklik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android