Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir" ifadesine yer verildi.

Galatasaray'ın 2020-21 sezonu başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı forma altında 20 maça çıktı ve 1 asistlik katkı verdi.

30 yaşındaki Norveçli oyuncu yaşadığı talihsiz olay sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.