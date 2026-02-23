Galatasaray'da Osimhen sevinci - Son Dakika
Galatasaray'da Osimhen sevinci

Galatasaray\'da Osimhen sevinci
23.02.2026 20:29
Galatasaray\'da Osimhen sevinci
Galatasaray, Juventus maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçının kadrosunda yer almayan Victor Osimhen, takımla çalıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalya'nın Juventus ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

5'e 1 PAS ÇALIŞMASI VE TOPLA ISINMA

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı. Dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, takımla çalıştı.

SON İDMAN SALI GÜNÜ

Galatasaray, Juventus maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak ve ardından İtalya'ya hareket edecek.

