Galatasaray'da Rafael Leao ilk antrenmana çıktı; Başakşehir maçı hazırlıkları Okan Buruk yönetiminde sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da Rafael Leao ilk antrenmana çıktı; Başakşehir maçı hazırlıkları Okan Buruk yönetiminde sürüyor

Galatasaray\'da Rafael Leao ilk antrenmana çıktı; Başakşehir maçı hazırlıkları Okan Buruk yönetiminde sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Yeni transfer Rafael Leao da ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma, pas çalışması ve dört takımlı turnuvanın ardından sona erdi; sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de tekrar antrenman yapacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Rafael Leao da ilk antrenmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmanın ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Rafael Leao, Okan Buruk, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Rafael Leao ilk antrenmana çıktı; Başakşehir maçı hazırlıkları Okan Buruk yönetiminde sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 23:39:28. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Rafael Leao ilk antrenmana çıktı; Başakşehir maçı hazırlıkları Okan Buruk yönetiminde sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement