Galatasaray'da Rafael Leao ilk antrenmana çıktı; Başakşehir maçı hazırlıkları Okan Buruk yönetiminde sürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Yeni transfer Rafael Leao da ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma, pas çalışması ve dört takımlı turnuvanın ardından sona erdi; sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de tekrar antrenman yapacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Rafael Leao da ilk antrenmanına çıktı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmanın ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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