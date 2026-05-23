Galatasaray'da Seçim Süreci Başladı

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli toplantısı Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda mevcut Dursun Özbek tek aday olarak yer alıyor.

Genel kurulda ilk olarak divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi ve başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirlendi. - İSTANBUL