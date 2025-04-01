Galatasaray\'da şok ayrılık: Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da transfer politikası tartışma konusu olurken, teknik direktör Okan Buruk'tan flaş bir karar geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklenen performansı gösteremeyen yıldız isimle sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

OKAN BURUK BİLETİNİ KESTİ

Devre arası transferlerinden beklenen katkıyı alamayan Galatasaray'da, özellikle Carlos Cuesta ve Ahmed Kutucu'nun performansı büyük hayal kırıklığı yarattı. Ancak en büyük sürpriz, Beşiktaş derbisindeki hatasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Przemyslaw Frankowski'nin takımdan gönderilmesi yönünde alındı.

FRANKOWSKI YOLCU

Fransa'nın Lens ekibinden 1 milyon Euro karşılığında kiralanan ve satın alma opsiyonu da bulunan Polonyalı sağ bek, sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek. Beşiktaş derbisinde yaptığı kritik hatayla mağlubiyete neden olan Frankowski'nin bonservisinin alınmayacağı öğrenildi.

YENİ SAĞ BEK TRANSFERİ YOLDA

Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sağ bek bölgesine yeni bir isim kazandırmak için transfer çalışmalarına başladı. Yaz transfer döneminde bu bölgeye güçlü bir takviye yapılması bekleniyor.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde nasıl bir yapılanmaya gideceği merakla beklenirken, taraftarlar ise devre arasında yapılan hatalı transferlere büyük tepki gösteriyor.