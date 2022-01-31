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Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek - Son Dakika

Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek

31.01.2022 20:32
Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Barcelona B takımından Inaki Pena'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar şimdi de Katalan ekibinden Alvaro Sanz'a göz dikti. Transfer için Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den onay bekleyen Galatasaray, İspanyol hocanın teklife "Evet" demesi durumunda genç yıldızı kadrosuna dahil edecek.

Süper Lig'de tarihi bir süreçten geçen Galatasaray, ara transfer döneminde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye başladı. Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, son olarak Barcelona B'den Alvaro Sanz'a talip oldu.

SÖZLEŞMESİNDE SATIN ALMA OPSİYONU OLMAYACAK

Takvim'in haberine göre, Pena için Barça yönetimini ikna eden Galatasaray, Sanz için Barcelona A takım Teknik Direktörü Xavi'nin kararını bekliyor. Xavi onayı verirse Sanz da aynen Pena gibi kiralama bedeli ya da sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.

Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! 'Evet' derse bir başka Barçalı daha Aslan olacak
Alvaro Sanz

"ÇİLEK" DEVRİ KAPANDI

Çilek transferlerinden B Takımı'ndaki oyunculara geçiş yapmak zorunda kalan Galatasaray'a Inaki Pena ve Alvaro Sanz Catalan'ın ne kadar katkı yapabileceği büyük bir soru işareti olarak duruyor.

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Spor Toto Süper Lig, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! 'Evet' derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek - Son Dakika
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