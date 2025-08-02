Süper Lig devi Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Przemyslaw Frankowski, Fransa'ya geri dönmeye hazırlanıyor.
30 yaşındaki Polonyalı futbolcu Frankowski, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile anlaşan Polonyalı futbolcu, Fransa'ya hareket etti.
Rennes'in deneyimli sağ beki iki yıllığına kiralayacağı ve zorunlu satın alma opsiyonu için Sarı-kırmızılılara 8 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
Galatasaray kariyerinde 15 maça çıkan Frankowski, bu maçlarda takımı adına 1 asistlik skor katkısında bulundu. Yıldız oyuncu, Beşiktaş derbisinde de kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da veda! Ailesini de alıp Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika
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