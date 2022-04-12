Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer alan futbolcular, küçük sahada koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise büyük sahada top kapma, pas ve şut çalışması gerçekleştirdikten sonra dar alanda çift kale maç oynadı.

Tedavileri süren Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli, kendileri için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.