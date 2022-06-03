Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor - Son Dakika
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Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor

03.06.2022 12:26

Galatasaray'da rota eski hocası Mancini'ye döndü. Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na destek veriyor. Aysal, 2013/14 sezonunda çalıştığı Roberto Mancini ile görüştü.

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi iki başkan adayı da çalışmalarını sürdürüyor. Eski başkan Ünal Aysal ise başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nu destekliyor. Ajansspor'dan Burhan Can Terzi'nin haberine göre eski başkan Aysal; Galatasaray'ın yeniden başına geçme noktasında, başarılı İtalyan çalıştırıcıdan olumlu geri dönüş aldı.

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SEÇİM YARIŞI KIZIŞTI

Seçim öncesi Dursun Özbek tarafı gayrimenkul projeleri ve kasa kolaylığı vaatlerini ön plana çıkardı. Eşref Hamamcıoğlu ise gelecek hafta önemli açıklamalarda bulunacak. Hamamcıoğlu, İnan Kıraç, Adnan Öztürk ve Ünal Aysal ile birlikte çalışarak seçimde iddialı konumda olmak istiyor.

GALATASARAY İLE TÜRKİYE KUPASI KAZANDI

30 Eylül 2013'te Fatih Terim'in yerine takımın başına getirilen Mancini, sarı kırmızılı ekibin başında 46 resmi maça çıktı. Galatasaray, İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda Aslan, rakip filelere 82 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. Mancini, Galatasaray'daki en önemli başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda ortaya koydu. Sarı kırmızılılar, tecrübeli teknik adam yönetiminde kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. Süper Lig'i ise 2. sırada tamamladı.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor - Son Dakika
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