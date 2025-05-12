Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

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Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25. şampiyonluğuna bir puan uzaklıkta olan Galatasaray'da takımdan ayrılmak isteyen yıldız kaleci Fernando Muslera'ya izin çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim Muslera'ya ''Kal'' teklifinde bulunmayacak.

12.05.2025 10:45
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Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna bir puan uzaklıkta bulunan Galatasaray, Kayserispor karşısında sezonu noktalamak istiyor.

ŞAMPİYONLUĞA 1 PUAN UZAKTALAR

Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında oynanacak olan Bellona Kayserispor mücadelesinde en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray böylelikle üst üste 3. kez toplamda ise 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve 5. yıldızı takacak.

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

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Öte yandan sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Sabah'ın haberine göre, Cimbom'da gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu olmuş durumda. Ailesini aylar önce ülkesine yollayan Muslera'ya yönetimin "kal" diye bir teklifte bulunmayacağı öğrenildi. Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan yıldız kaleci, ligin bitimi ile birlikte Galatasaray'a veda edecek.

Galatasaray\'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

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Son Dakika Spor Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ahmet dogdu:
    Her şey için teşekkürler Nando, tadında bırakmak her 2 taraf içinde iyi olacaktır.. 85 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Muslera adamdır Fenerbahçe li olarak en karakterli odur o takımda gerisi nmusuz 14 44 Yanıtla
  • rs202020:
    yarın ki haberin Muslera kalıyor olur... Ar ar ar.. edep edep edep....Son dakika bu sporu iyi yapıyorsun 26 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    niye gidiyor ki böyle iyi 50 ye kadar yolu var. 4 0 Yanıtla
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